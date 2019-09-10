РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Юрий Семин: «Болельщики «Локомотива» заслужили приезд таких звезд как Роналду в Черкизово»

09:15
Теги:

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в интервью «СЭ» рассказал, о своем отношении к тому, что матчи Лиги чемпионов москвичи будут проводить на «РЖД Арене». Ранее сообщалось, что игры могут пройти в «Лужниках»

— Считаю, что это справедливое решение. Наши болельщики заслужили приезд таких звезд как Роналду. Люди будут гордиться тем, что на домашней арене появятся такие игроки. Все это сделано в интересах зрителей. На этом стадионе мы завоевали путевку в Лигу чемпионов. Еще немаловажно, что все футболисты «Локомотива» хотели играть именно в Черкизово.

Интервью Юрия Семина: почему «Локомотив» примет «Ювентус» в Черкизове и сыграет ли с «Байером» Алексей Миранчук

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир