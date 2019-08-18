Юрий Семин: 600 матчей в чемпионате России в качестве главного тренера

Матч 6-го тура против «Динамо» стал для Юрия Семина 600-м в качестве главного тренера в чемпионате России и 545-й встречей во главе «Локомотива».

72-летний специалист ранее также возглавлял «Мордовию» (30 игр), «Динамо» (15) и «Анжи» (10).

Ближайшим преследователем Семина является экс-наставник «Алании», ЦСКА и «Динамо» Валерий Газзаев, в активе которого 485 игр в высшем дивизионе России. (Денис Аль-Юсифи)

Тренеры с наибольшим количеством матчей в чемпионатах России

Тренер Клубы Игры Юрий Семин Локомотив (545), Мордовия (30), Динамо (15), Анжи (10) 600 Валерий Газзаев Алания (204), ЦСКА (195), Динамо (86) 485 Курбан Бердыев Рубин (393), Ростов (44) 437 Александр Тарханов Крылья Советов (192), Урал (91), ЦСКА (80), Торпедо (43), Сатурн (16), Терек (4) 426 Гаджи Гаджиев Анжи (130), Крылья Советов (105), Амкар (94), Сатурн (36), Волга НН (19) 384 Леонид Слуцкий ЦСКА (215), Москва (76), Крылья Советов (54) 345 Олег Романцев Спартак (316), Динамо (11), Сатурн (5) 332

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