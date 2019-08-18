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Юрий Семин: 600 матчей в чемпионате России в качестве главного тренера

18 августа 2019, 19:25
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Матч 6-го тура против «Динамо» стал для Юрия Семина 600-м в качестве главного тренера в чемпионате России и 545-й встречей во главе «Локомотива».

72-летний специалист ранее также возглавлял «Мордовию» (30 игр), «Динамо» (15) и «Анжи» (10).

Ближайшим преследователем Семина является экс-наставник «Алании», ЦСКА и «Динамо» Валерий Газзаев, в активе которого 485 игр в высшем дивизионе России. (Денис Аль-Юсифи)

Тренеры с наибольшим количеством матчей в чемпионатах России

Тренер

Клубы

Игры

Юрий Семин

Локомотив (545), Мордовия (30), Динамо (15), Анжи (10)

600

Валерий Газзаев

Алания (204), ЦСКА (195), Динамо (86)

485

Курбан Бердыев

Рубин (393), Ростов (44)

437

Александр Тарханов

Крылья Советов (192), Урал (91), ЦСКА (80), Торпедо (43), Сатурн (16), Терек (4)

426

Гаджи Гаджиев

Анжи (130), Крылья Советов (105), Амкар (94), Сатурн (36), Волга НН (19)

384

Леонид Слуцкий

ЦСКА (215), Москва (76), Крылья Советов (54)

345

Олег Романцев

Спартак (316), Динамо (11), Сатурн (5)

332

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Динамо — Локомотив

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 6-й тур. «Спартак» — ЦСКА, «Динамо» — «Локо» и другие матчи




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