Юрий Семин: 600 матчей в чемпионате России в качестве главного тренера
Матч 6-го тура против «Динамо» стал для Юрия Семина 600-м в качестве главного тренера в чемпионате России и 545-й встречей во главе «Локомотива».
72-летний специалист ранее также возглавлял «Мордовию» (30 игр), «Динамо» (15) и «Анжи» (10).
Ближайшим преследователем Семина является экс-наставник «Алании», ЦСКА и «Динамо» Валерий Газзаев, в активе которого 485 игр в высшем дивизионе России. (Денис Аль-Юсифи)
Тренеры с наибольшим количеством матчей в чемпионатах России
|
Тренер
|
Клубы
|
Игры
|
Юрий Семин
|
Локомотив (545), Мордовия (30), Динамо (15), Анжи (10)
|
600
|
Валерий Газзаев
|
Алания (204), ЦСКА (195), Динамо (86)
|
485
|
Курбан Бердыев
|
Рубин (393), Ростов (44)
|
437
|
Александр Тарханов
|
Крылья Советов (192), Урал (91), ЦСКА (80), Торпедо (43), Сатурн (16), Терек (4)
|
426
|
Гаджи Гаджиев
|
Анжи (130), Крылья Советов (105), Амкар (94), Сатурн (36), Волга НН (19)
|
384
|
Леонид Слуцкий
|
ЦСКА (215), Москва (76), Крылья Советов (54)
|
345
|
Олег Романцев
|
Спартак (316), Динамо (11), Сатурн (5)
|
332
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