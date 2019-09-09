«Юрий Палыч негодует из-за проблем на нашем сайте». «Локо» — о технических неполадках
Официальный Twitter «Локомотива» опубликовал сообщение, посвященное техническим проблемам на официальном сайте.
— Юрий Палыч негодует из-за проблем на нашем сайте, — говорится в сообщении. — Мы тоже недовольны. Чувствуем вашу боль и работаем над исправлением ошибок. Пока что владельцы клубных карт могут приобрести пакеты билетов на Лигу чемпионов в кассах «РЖД Арены».
Соперниками «Локомотива» по групповому турниру Лиги чемпионов будут «Ювентус», «Байер» и «Атлетико».
Юрий Палыч негодует из-за проблем на нашем сайте. Мы тоже недовольны. Чувствуем вашу боль и работаем над исправлением ошибок ?— ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) September 9, 2019
Пока что владельцы клубных карт могут приобрести пакеты билетов на Лигу чемпионов в кассах «РЖД Арены». pic.twitter.com/Dx6MkJdqgA