Официальный Twitter «Локомотива» опубликовал сообщение, посвященное техническим проблемам на официальном сайте.

— Юрий Палыч негодует из-за проблем на нашем сайте, — говорится в сообщении. — Мы тоже недовольны. Чувствуем вашу боль и работаем над исправлением ошибок. Пока что владельцы клубных карт могут приобрести пакеты билетов на Лигу чемпионов в кассах «РЖД Арены».

Соперниками «Локомотива» по групповому турниру Лиги чемпионов будут «Ювентус», «Байер» и «Атлетико».