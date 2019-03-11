19:25 11 марта | Футбол — РПЛ

Юрий Нагорных: "Кто управляет информатором ВАДА Степановым? Не стоит думать о людях, которые строят жизнь на предательстве"

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Член совета директоров футбольного клуба "Локомотив" Юрий Нагорных не удивлен письму информатора ВАДА Виталия Степанова, который призвал главу антидопингового агентства Крэйга Риди отстранить российского функционера от работы в спорте.

Нагорных покинул пост заместителя министра спорта РФ в 2016-м в связи с допинговым скандалом, связанным с Олимпиадой 2014 года в Сочи.

 
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– Я давно уже ничему не удивляюсь. Эти люди… Они стараются оставаться наплаву, на слуху, привлекать к себе внимание. Сегодня их смысл жизни оставаться в информационном поле, – сказал Нагорных.

– То есть этим письмом они решили напомнить о себе?

– Сегодня так, завтра будет по-другому. Бог им судья.

– На ваш взгляд, ими кто-то руководит? Не могут же они быть самостоятельными?

– Не хочу задумываться над этим, особенно об этих людях. Сегодня есть много вопросов, задач, проблем, которые надо решать в интересах реальных людей, которые работают, а не строят свою жизнь на предательстве, обмане и прочем. (Андрей Сизякин)​

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