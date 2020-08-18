Юрий Газинский: «Такие матчи нужно чуть увереннее доводить до победы»
18 августа 2020, 22:08
Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский остался удовлетворен игрой команды в матче 3-го тура Тинькофф чемпионата России против «Арсенала» (2:0).
— Такие матчи нужно чуть увереннее доводить до победы, — приводит слова Газинского «Матч Премьер». — Небольшая нервозность была. Но мы контролировали ход встречи и заслужили три очка.
Все в равных условиях, не такая большая была пауза. Не было времени растерять форму.
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 3-й тур. «Зенит» — ЦСКА и другие матчи
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