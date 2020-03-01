Юрий Газинский: «Надеюсь в ближайшее время вернуться на поле»

Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский выразил надежду, что клуб поборется за чемпионский титул. Хавбек не попал в заявку кубанцев на игру 20-го тура Тинькофф-чемпионата России против «Уфы».

— Во многом все зависит от нас, приложим все силы, чтобы завоевать трофей, — сказал Газинский в эфире «Матч премьер».

— Почему вы сегодня не на поле?

— В концовке сборов получил повреждение в матче с «Ростовом». Надеюсь, в ближайшее время вернусь на поле. Надеюсь, ребята, которые выйдут на поле, покажут результат. Все покажет игра. От своего футбола, от своей игры не отказываемся. То, что пропагандировали в начале сезона, будем показывать и дальше.

Трансляция матча «Краснодар» — «Уфа»