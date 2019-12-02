Юрий Газинский: «Мы должны побеждать дома, если хотим бороться за верхние строчки»

Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский после ничьей в матче против «Тамбова» (0:0) отметил важность домашних побед в борьбе за верхние места в турнирной таблице, передает из Краснодара корреспондент «СЭ» Екатерина Потапова.

— Не знаю, что не получилось, — признался Газинский. — В очередной раз, когда соперники оступаются, мы не можем добиться победы. Это проблема. Считаю, если мы хотим бороться за верхние строчки таблицы, то обязаны брать дома три очка.

— Это проблема психологии?

— Не могу сказать.

— Что нужно было сделать, чтобы победить?

— Из раза в раз мы возвращаемся к этому вопросу. Команды против нас обороняются низко. Очень тяжело взломать оборону.

— Насколько матч с ЦСКА будет для команды тяжелым?

— Как показывает практика, все матчи тяжелые, и с ЦСКА не будет исключения. Мы — соседи по турнирной таблице, и понятно, что у нас есть еще ldf важнейших матча: в чемпионате и в Лиге Европы. Для нас будет ответственная игра.

— Приоритет в этих матчах есть?

— В приоритете матч с ЦСКА, а там уже — с «Хетафе».

— Показалось, что в матче с «Тамбовом» у «Краснодара» была низкая скорость. Согласны?

— Да, у нас не все получалось. Начали неважно, но были подходы, потом выровняли игру. Мяч был под контролем, но пропускали быстрые атаки. Второй тайм получился хуже, соперник сел на свою половину. Взламывать оборону стало еще сложнее.

— В чемпионате «Краснодар» сейчас — одна из самых миролюбивых команд, семь ничьих. Это как-то расходится с концепцией атакующего футбола?

— Никакой причины. Мы стараемся с любым соперником играть в атакующий футбол. Когда команда играет в атаку, у нас появляется больше возможностей забить, а когда команды садятся в свою штрафную, нам, может, где-то не хватает последнего паса. Опять же, когда есть один-два момента, их надо реализовывать. Когда мы этого не делаем, появляются сложности.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр