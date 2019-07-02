Юрий Гаврилов: "Зе Луиш - твердый середняк"

Легендарный полузащитник "Спартака" и сборной СССР Юрий Гаврилов прокомментировал "СЭ" уход из московской команды нападающего Зе Луиша.

- Надо смотреть, как Понсе, который призван на место Зе Луиша, вольется в состав, - отметил Гаврилов. - Мы же его в деле пока не видели. Может, заменит африканца в полной мере и будет лидером команды.

- Как вы оцениваете период Зе Луиша в "Спартаке"?

- В нашем футболе были примеры успешных легионеров - в ЦСКА Жо себя проявлял, в "Спартаке" Алекс, Промес, в "Зените" Халк. Я бы не сказал, что Зе отыграл так же, как они. Он твердый середняк.

- Вошел ли в он историю "Спартака" или российского футбола?

- Он невысокого уровня футболист. И вообще, о приезжих не надо так говорить, потому что не наш продукт. Они товар такой, что приехали, покувыркались и уехали.

Зе Луиш выступал за "Спартак" с июля 2015 года. В сезоне-2018/19 нападающий из Кабо-Верде провел 36 официальный матчей, забив 14 голов. Игрок продолжит карьеру в португальском "Порту". (Арман Мкртчян)

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр