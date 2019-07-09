Юрий Гаврилов: "Джикия – капитан "Спартака"? Коллектив должен все решать, а не один человек"

Легендарный полузащитник "Спартака" и сборной СССР Юрий Гаврилов прокомментировал решение главного тренера красно-белых Олега Кононова назначить защитника Георгия Джикию капитаном команды.

– Не нам решать, достоин ли Джикия быть капитаном, – сказал Гаврилов. – Если его выбрали, значит, ему доверяют. В наши времена человек должен был быть достоин повязки не только по игровым качествам, но и по человеческим. Я Георгия практически не знаю. Пусть они в своем коллективе решают.

– Многие болельщики считают его более достойным на эту роль, чем Глушаков.

– Мне трудно говорить за этих болельщиков. Они так восприняли, может быть, из-за того, что нет конкуренции на должность капитана. Это общественное дело. Все в команде должно происходить.

– Правильнее было провести голосование в команде или просто назначить, как это сделал Кононов?

– Во все времена именно команда выбирала капитана и его помощников. Человека три, как минимум, было. Коллектив должен все решать, а не один человек.

– В "Спартаке" выбирал один Кононов.

– Это его прерогатива. Но как отреагирует команда, мне сложно сказать. Тем же приезжим, легионерам до фени, кто будет капитаном. (Арман Мкртчян)