Юрий Дюпин: "Молодые игроки "Анжи" получили путевку в большой футбол"

Голкипер "Анжи" Юрий Дюпин после ничьей в матче 29-го тура премьер-лиги против "Рубина" (0:0) заявил, что в текущем сезоне многие молодые игроки махачкалинцев получили путевку в большой футбол.

- Для нас одно очко - это успех, поскольку было много молодых игроков в составе, - сказал Дюпин в эфире канала "Матч Премьер". - "Рубин" - хорошая и неуступчивая команда, мы в первом тайме много играли без мяча. Хорошая игра в целом.

Нервы в первом тайме? У нас было много неопытных игроков. Надо было сохранять мяч, а не избавляться от него. Во втором тайме поговорили в раздевалке, сказали ребятам, чтобы они не боялись играть и получали удовольствие. Видимо, дошло до пацанов.

Позитивное в прошедшем сезоне? Для меня это дебютный сезон. Не верил, что смогу дебютировать, но доказал обратное. Плюс человек 15 дебютировало, много молодых. Они получили путевку в большой футбол, их заметили другие клубы. Поэтому сезон можно занести в актив.

"Анжи" занимает предпоследнее место в турнирной таблице, имея в активе 21 очко.

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