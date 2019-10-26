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Юрий Дюпин: «Игра с «Уралом» была наша»

00:05
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Вратарь «Рубина» Юрий Дюпин поделился своим мнением о матче 14-го тура чемпионата России с «Уралом» (0:0).

— Игра в принципе была наша, нужно было еще чуть-чуть давления оказать, и получилось бы больше моментов создать и забить гол. «Урал» давал нам играть, и мы хорошо выходили в атаку, можно было еще агрессивнее сыграть впереди.

— Сегодня перед матчем вспоминали заслуги Льва Яшина. Вы совершили сейв в его лучших традициях. Была особая мотивация?

— Нет, все было так же, как и всегда, просто получилось сыграть хорошо, там недалеко мяч был, если бы в угол летел, тяжелее бы было.

Дополнительная информация

https://www.rubin-kazan.ru/posts/yuriy-dyupin-ural-daval-igrat-i-my-horosho-vyhodili-v-ataku

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 14-й тур. «Локо» — «Спартак», ЦСКА — «Динамо» и другие матчи




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