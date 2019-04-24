Вратарь "Анжи" Юрий Дюпин после матча с ЦСКА (0:2) говорит о своем будущем и долгах махачкалинцев перед футболистами.

– Главный тренер говорит нам: "У вас есть два часа Премьер-лиги, все остальное, за стенами стадиона – не уровень. Это ваши два часа, наслаждайтесь тем, что вы здесь". Конечно, тяжело в такой ситуации находиться. Но если уж мы попали в такую ситуацию, то должны достойно из нее выходить. С высоко поднятой головой. Ни на кого не надеяться, только на свои силы.

– Сколько вам не платят?

– Давайте не будем об этом. Не хочу насчет денег ничего говорить. Уже достали эти разговоры насчет денег.

– Как можно выходить на поле с высоко поднятой головой, если вам не платят почти год?

– Очень просто. Многие мечтают просто выйти на футбольное поле, вне зависимости от того, будут у них деньги или нет. Находим свою мотивацию. Я, например, понимаю, что бог дал мне шанс выходить и играть с такими футболистами, как в ЦСКА, "Зените" или "Краснодаре". На одном поле с ними играть и показывать себя. Конечно, век футболиста короток, здоровье не вечное. Года дают о себе знать. За это время надо какой-то капитал заработать, чтобы после футбола было на что жить. У меня, допустим, нет другого образования. Обидно, что нет возможности что-то накопить и чувствовать уверенность в своем будущем. Я верю, что в будущем все будет хорошо, и деньги догонят нас.

– Нет мысли: "Если сейчас не заплатят, что я буду делать дальше?"

– Я буду искать новый клуб и двигаться дальше. Независимо от того, заплатит "Анжи" или нет. Это очевидно.

– Рассчитываете, что деньги еще можно получить?

– Надеяться... У меня вот "Кубань" закрылась, так и не получил ни пять зарплат, ни премиальных. Я всегда надеюсь на лучшее. (Ярослав Сусов)