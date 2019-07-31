Юрист - о контракте Малкома: "В России нельзя заключать контракты на срок более 5 лет"

Российские клубы не имеют права заключать контракты с футболистами на срок более 5 лет, рассказал "СЭ" спортивный юрист Юрий Зайцев.

Ранее испанские СМИ сообщили о том, что нападающий "Барселоны" Малком подпишет с "Зенитом" шестилетний контракт.

- В соответствии с российским законодательством максимальный срок срочного трудового договора - пять лет. В регламенте РФС говорится о том же - контракт клуба с футболистом не может быть рассчитан на срок более пяти лет, - сказал Зайцев. (Илья Андреев)

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