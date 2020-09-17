Юран попросит РФС отправить его штраф в детский дом

Бывший тренер «Химок» Сергей Юран рассказал, что намерен направить в детский дом сумму его штрафа, наложенного комитетом по этике РФС.

В сентябре комитет по этике оштрафовал Юрана на 100 тысяч рублей после заявления специалиста о том, что его уход из команды связан с указанием гендиректора «Спартака» Шамиля Газизова.

— Мы обсудим с юристом все детали, — приводит слова Юрана РИА Новости. — Это деньги все-таки немаленькие. Хотел бы отправить в детский дом. Без разницы, скажет РФС или мы сами найдем детский дом, в который переведем средства. Надо, чтобы эта сумма пошла на хорошие дела. Хорошая сумма, чтобы что-то приобрести или куда-то поехать. Будем обсуждать с юристом. К концу недели, скорее всего, направим письмо в РФС по этому поводу.