Юран оценил работу Тедеско в «Спартаке»

Главный тренер «Химок» Сергей Юран в интервью «СЭ» оценил работу Доменико Тедеско в «Спартаке».

— Тренер молодой, перспективный. У него был удачный период в «Шальке». Довольно непродолжительный. Поэтому мы и удивлялись — почему именно его позвали в «Спартак»?

— Сейчас поняли?

— Результаты в принципе неплохие. Правда, команде не хватает стабильности. Хорошо стартовали, играли с самоотдачей. А потом случился провал с «Краснодаром». Но на данном этапе Тедеско отметить все-таки надо. Результат есть, динамика положительная. Однако все покажет итоговое место в таблице. Посмотрим, вытащит ли «Спартак» концовку сезона.

— Сейчас отставание от пятого места — 8 очков.

— Леонид Федун все делает для команды. Есть великолепный стадион, деньги платят вовремя, с финансированием проблем нет...

— А нынешний состав под еврокубки?

— Не понимаю, зачем привезли молодежь. Ларссон, Тил, Крал, Понсе... Для чего работает спартаковская школа? Давайте тогда ее закроем и облегчим финансовое бремя. Странная ситуация, ей-богу.

В школу «Спартака» стремятся попасть ребята со всей страны. Я не верю, что там нет способных футболистов! Хотя бы за два-три года кто-то должен появиться. Еще понимаю, когда в клуб приглашают уже сложившихся мастеров, которым по 26-27 лет. Но тут... Другой момент. Я пожил в Европе. Знаю, всю талантливую молодежь там сразу разбирают ведущие клубы. А раз эти ребята поехали в Россию... (Мария Маркова, Виталий Айрапетов)

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