Юран не считает, что Василий Березуцкий заменит Гончаренко в ЦСКА

Главный тренер «СКА-Хабаровска» Сергей Юран не считает, что Василий Березуцкий в ближайшее время станет главным тренером ЦСКА.

По информации «СЭ», Виктора Гончаренко отправят в отставку, если армейцы не смогут обыграть «Ростов» в выездном матче 19-го тура Тинькофф-РПЛ. Исполняющим обязанности рулевого станет в таком случае бывший защитник армейцев Василий Березуцкий.

— Не думаю, что тренером станет Березуцкий. Это все же ЦСКА, здесь нужен опыт, все же другие задачи команда ставит, — сказал Юран в эфире «Матч премьер».