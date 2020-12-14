Юран намекнул, что Урунов на 4-5 лет старше
14 декабря 2020, 20:38
Главный тренер «СКА-Хабаровск» Сергей Юран намекнул, что 19-летний полузащитник «Спартака» Остон Урунов старше своего официального возраста. Также он критично отозвался о недолгой работе Шамиля Газизова на посту генерального директора московского клуба.
«У нас подписывают на 5 лет или даже 10. Приняли решение по работе, — сказал Юран в эфире «Матч Премьер». — По Кокорину непонятная ситуация была — футбольная тусовка, все знают. Приводят футболиста с «Уфы», все знают, что он на 4-5 лет старше. Это тоже не секрет, в принципе. Ситуация с «Химками» еще была. Даже руководство «Спартака» было удивлено, так что нормальная ситуация».
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 19-й тур. «Зенит» — «Спартак» и другие матчи перед паузой
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