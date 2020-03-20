Юниоры «Рубина» летели в одном самолете с зараженным коронавирусом Нгапетом

Юниоры «Рубина» летели в самолете с зараженным коронавирусом волейболистом «Зенита» Ирвином Нгапетом, сообщает «БИЗНЕС Online».

11 марта футболисты возвращались из Москвы после матча с ЦСКА. Вместе с командой одним рейсом летел Ирвином Нгапетом, у которого был обнаружен коронавирус.

У игроков и тренеров взяли анализы для тестов, их попросили находиться дома на карантине. Результаты пока неизвестны.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 244 517 человек. Умерших — 10 030, выздоровевших — 86 025. В России на данный момент подтверждено 199 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Германия, США.

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется