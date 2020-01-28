YouTube заблокировал ролик «Рубина» после показа фрагмента в шоу «Вечерний Ургант»

YouTube заблокировал видеоролик с тренировки главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого на канале казанского клуба.

Накануне Слуцкий стал гостем в программе «Вечерний Ургант» на Первом канале. Там и был продемонстрирован отрывок из видео с канала «Рубина». Позже казанский клуб получил блокировку за нарушение авторских прав Первого канала, хотя видеоконтент появился на канале казанцев раньше, чем в эфире телеканал.