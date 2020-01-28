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YouTube разблокировал видеоролик «Рубина»

28 января 2020, 14:10

YouTube разблокировал видеоролик с тренировки главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого на канале казанского клуба.

Накануне Слуцкий стал гостем программы «Вечерний Ургант» на Первом канале. Там был продемонстрирован отрывок из видео с канала «Рубина», на котором Слуцкий проводил тренировку с микрофоном. Позже казанский клуб получил блокировку за нарушение авторских прав Первого канала, хотя видеоконтент появился на канале казанцев раньше, чем в эфире телеканала.

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