YouTube разблокировал видеоролик «Рубина»
28 января 2020, 14:10
YouTube разблокировал видеоролик с тренировки главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого на канале казанского клуба.
Накануне Слуцкий стал гостем программы «Вечерний Ургант» на Первом канале. Там был продемонстрирован отрывок из видео с канала «Рубина», на котором Слуцкий проводил тренировку с микрофоном. Позже казанский клуб получил блокировку за нарушение авторских прав Первого канала, хотя видеоконтент появился на канале казанцев раньше, чем в эфире телеканала.
Видео снова доступно на Rubin TV!?— «Рубин» Казань (@fcrk) January 28, 2020
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