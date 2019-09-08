Йордан Осорио: «Попросил Заболотного быть осторожнее»

Защитник «Зенита» Йордан Осорио в товарищеском игре с «Сочи» (2:1) дебютировал за петербургскую команду. После матча он рассказал о первых впечатлениях и взаимодействии с новыми партнерами.

— Я очень рад, я приехал сюда показать на что способен. И очень доволен, как сегодня сыграла команда, — отметил Осорио.

— Статус товарищеского матча как-то отражался на вас?

— Товарищеский матч для меня все равно, что официальный. На каждую игру мы выходим с мыслями только о победе. Поэтому рады, что доставили удовольствием болельщикам и себе.

— Вы играли с Ракицким и Ивановичем. Как удалось так быстро добиться взаимопонимания?

— Я уже 4 или 5 дней тренируюсь с командой. И когда игрок приходит в новый клуб, то приходит с мыслями поскорее войти в ритм. Рад, что мне это удалось.

— Вы играли против бывшего нападающего «Зенита» Антона Заболотного. Был эпизод, где он жестко сфолил. Как отреагировали?

— У нас был короткий диалог. Я попросил его быть осторожным. Но каждый из нас делает свою работу.

— На каком языке попросили?

— На испанском. Надеюсь, он меня понял.

— Вы очень атлетичный игрок. Столько времени проводите в тренажерном зале?

— Я не так много времени провожу в зале. Моя атлетичность — это, скорее, что-то природное. Плюс — тренировки. (Дмитрий Зимин)

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