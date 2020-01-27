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Йордан Осорио: «Несколько раз мне снилось, что я стал чемпионом России с «Зенитом»

16:18
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Защитник «Зенита» Йордан Осорио рассказал о своем футбольном сне.

— О чем был последний футбольный сон?

— Несколько раз мне снилось, что я стал чемпионом России с «Зенитом», — цитирует футболиста официальный сайт клуба.

25-летний венесуэлец в текущем сезоне провел девять матчей за «Зенит» во всех турнирах. Он выступает на правах аренды из «Порту». Российский клуб имеет опцию выкупа контракта.

Дополнительная информация

https://fc-zenit.ru/news/2020-01-27-yordan-osorio-mne-snilos-chto-ya-stal-chempionom-rossii-s-zenitom-.htm

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