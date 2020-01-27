Йордан Осорио: «Несколько раз мне снилось, что я стал чемпионом России с «Зенитом»

Защитник «Зенита» Йордан Осорио рассказал о своем футбольном сне.

— О чем был последний футбольный сон?

— Несколько раз мне снилось, что я стал чемпионом России с «Зенитом», — цитирует футболиста официальный сайт клуба.

25-летний венесуэлец в текущем сезоне провел девять матчей за «Зенит» во всех турнирах. Он выступает на правах аренды из «Порту». Российский клуб имеет опцию выкупа контракта.