Йокич, Сухов, Аликин и еще три игрока продлили контракты с «Уфой»
15:10
«Уфа» на официальном сайте клуба сообщила о продлении контрактов с шестью футболистами.
Новые соглашения подписали вратарь Алексей Чернов, защитники Александр Сухов, Боян Йокич, Павел Аликин, Алексей Никитин и форвард Дмитрий Сысуев.
«Уфа» в минувшем сезоне заняла девятое место в чемпионате России. Первый матч сезона-2020/21 уфимцы проведут 9 августа дома против «Краснодара».
Дополнительная информация:
http://www.fcufa.pro/component/k2/fk-ufa-prodlil-kontrakty-s-shestyu-futbolistami
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