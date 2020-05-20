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Йиранек оценил покупку Соболева «Спартаком»

02:50
Александр Соболев. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Соболев. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Экс-капитан «Спартака» Мартин Йиранек считает, что красно-белые не поторопились с покупкой Александра Соболева у «Крыльев Советов». Весной 23-летний игрок выступал за команду на правах аренды.

— «Спартак» точно не поторопился с покупкой Соболева, — цитируют «Известия» Йиранека. — Он молодой игрок с российским паспортом, уже вызывался в расположение сборной страны. У него хорошие перспективы. Сегодня такие цены на нападающих с гражданством РФ. В нынешней ситуации сложно торговаться и получить такого игрока, скажем, за 1 миллион евро. По сегодняшним меркам, «Спартак» заплатил нормальную сумму

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1012945/sevastian-terletckii/sobol-gaz-zachem-spartak-kupil-napadaiushchego-kotoryi-ne-zabivaet

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