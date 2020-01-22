Йевтич стал игроком «Рубина»

Полузащитник Дарко Йевтич перешел в «Рубин», сообщает официальный сайт клуба. Соглашение рассчитано на четыре с половиной года.

Официально! Дарко Йевтич — в «Рубине»



?Контракт с 26-летним полузащитником рассчитан на четыре с половиной года.



Дарко, добро пожаловать в рубиновую семью! ???



?? https://t.co/ek9xhjyIvF pic.twitter.com/NgyC9RK30J — «Рубин» Казань (@fcrk) January 22, 2020

Футболист ранее выступал за «Базель», «Ваккер» и «Лех». 26-летний игрок в текущем сезоне сыграл в 19 матчах чемпионата Польши, в которых забил шесть мячей и сделал пять голевых передач.

Сумма отступных не разглашается. По данным Transfermarkt, трансферная стоимость Йевтича составляет 1,25 млн евро.