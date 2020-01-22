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Йевтич стал игроком «Рубина»

13:33
Дарко Йевтич. Фото Fakt.pl
Дарко Йевтич. Фото Fakt.pl
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Полузащитник Дарко Йевтич перешел в «Рубин», сообщает официальный сайт клуба. Соглашение рассчитано на четыре с половиной года.

Футболист ранее выступал за «Базель», «Ваккер» и «Лех». 26-летний игрок в текущем сезоне сыграл в 19 матчах чемпионата Польши, в которых забил шесть мячей и сделал пять голевых передач.

Сумма отступных не разглашается. По данным Transfermarkt, трансферная стоимость Йевтича составляет 1,25 млн евро.

Дополнительная информация

https://rubin-kazan.ru/posts/darko-yevtich-v-rubine

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