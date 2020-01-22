Йевтич провел первую тренировку с «Рубином»
22 января 2020, 14:12
Полузащитник «Рубина» Дарко Йевтич провел первую тренировку с командой, сообщает официальный Twitter клуба.
26-летний швейцарец подписал контракт с казанцами 22 января, перейдя из «Леха». Соглашение рассчитано на 4,5 года.
Первая тренировка Дарко Йевтича в составе нашей команды ?#РубиновыеСборы | #FCRK pic.twitter.com/dpqAhRG4qL— «Рубин» Казань (@fcrk) January 22, 2020
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