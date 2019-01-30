Ярослав Ракицкий: "В последний год игры в "Шахтере" эмоции чуть-чуть потухли"

Защитник "Зенита" Ярослав Ракицкий на пресс-конференции в Санкт-Петербурге признался, что испытывал другие эмоции, когда выступал за "Шахтер"​ в последние годы, передает спецкор "СЭ" Егор Бычков.

– Различные эксперты говорили, что у вас в последнее время не очень шла игра в "Шахтере": может быть, где-то потеряли мотивацию, нужно было действительно сменить клуб. Как вы сами ощущали себя – физически и эмоционально – в донецкой команде в минувшие полтора-два года?

– Физически я чувствую себя прекрасно. Мне 29 лет, это самый разгар карьеры. То, что касается эмоций – может быть, на самом деле чуть-чуть потухли. Я потом поговорю с тренером и объясню, как это все было у меня в голове, когда последний год я играл за "Шахтер". Сейчас я не хочу об этом рассказывать. (Егор Бычков)

Все о чемпионате России – здесь