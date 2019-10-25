Ярослав Годзюр: «Урал» хотел победить, но и ничьей доволен"

Вратарь «Урала» Ярослав Годзюр остался доволен игрой с «Рубином» в рамках 14-го тура РПЛ (0:0). Голкипер был признан лучшим футболистом встречи. Ему удалось отразить сложный удар под перекладину от Видара Кьяртанссона.

— Повезло, что удар не был сильный. Смог добраться кончиками пальцев, — сказал Годзюр в эфире «Матч премьер». — Раскачивались долго. Надо дожимать. Хотели победить, но и ничьей довольны. Не расстроены сегодня.