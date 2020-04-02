Ярошик считает, что возобновление сезона не является сейчас главной темой

Экс-полузащитник ЦСКА Иржи Ярошик считает, что сейчас главным является борьба с коронавирусом, а не возобновление футбольного сезона.

— Сложно сейчас размышлять на тему окончания сезонов, — цитируют «Известия» Ярошика. — Никто не знает, когда это все закончится. Если посмотреть на график заболевших коронавирусом в Европе, число постоянно растет. Сейчас самое главное — минимизировать потери, а уже потом думать о том, каким образом завершать футбольные чемпионаты.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у более 926 тысяч человек. Умерших — 46 413, выздоровевших — 193 031. По данным Роспотребнадзора на 1 апреля, в России коронавирус выявлен у 2 777 человек, зарегистрированы 24 летальных случая, выздоровели 190 человек.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется