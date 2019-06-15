Яркое обращение Глушакова к болельщикам "Спартака"

Полузащитник "Спартака"​ Денис Глушаков в своем Инстаграме выступил с обращением к болельщикам красно-белых.

"Дорогие болельщики! А также журналисты, которые уже давно просят об интервью и гадают, где и как продолжится моя карьера. Обращаюсь к вам.

Я не знаю, что будет со мной дальше. Буду я в "Спартаке" или нет. Но уверен, что футболисты с персоналом подтвердят: я бился за Команду и за коллектив. Всегда! Говорил все в глаза тренеру и команде. Делал все, чтобы "Спартак" добивался результата!

Когда я говорил с тренером от лица команды, то всегда выполнял просьбы ребят, а они знали всю правду. Мне не было смысла что-то скрывать от коллектива после таких встреч. А если с кем-то из парней возникало недопонимание, то был честен с ними.

На тренировках я всегда выкладывался, на поле всегда выполнял установки тренера, честно выполнял обязанности капитана. И мне не стыдно перед командой. Я могу честно посмотреть в глаза любому из команды!

Буду я играть в "Спартаке" или нет. А если точнее, дадут ли мне играть в "Спартаке" те, кто против меня за пределами клуба? Этого я не знаю. Зато знаю, что останусь таким, какой я есть. И самое важное для меня, что пацаны в команде всё понимают!

На болельщиков у меня обид нет. Я прекрасно понимаю, что многие из фанатов и болельщиков просто не знают всей сути моей ситуации. Но жаль, что за все это время НИКТО так и не объяснил мне суть своих претензий, не встретился со мной! Сейчас я лишь еще раз хочу сказать, что делал все возможное во благо команды, которая выбрала меня капитаном. И это правда!

Верю, что со временем вся правда откроется, и вы свое мнение поменяете. А пока буду работать изо всех сил, чтобы провести успешный сезон!"

Напомним, осенью прошлого года Глушаков вместе с защитником красно-белых Андреем Ещенко поставили лайки в Инстаграме под постом известного актера и болельщика "Спартака" Дмитрия Назарова, содержавшим критику экс-главного тренера красно-белых Массимо Карреры. Итальянец перевел их в дубль, а затем был отправлен в отставку.

В ноябре "Спартак" возглавил Олег Кононов, который вернул обоих игроков в основу. Глушаков неоднократно подвергался обструкции со стороны фанатов по ходу сезона.

В прошлом году Глушаков провел 29 матчей во всех турнирах, забил 4 мяча и сделал 6 результативных передач.

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