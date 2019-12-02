Яркий танец Рауша в победной раздевалке «Динамо» после матча с «Локомотивом»
2 декабря 2019, 14:24
«Динамо» на своем официальном Youtube-канале опубликовало видео из победной раздевалки команды после матча 18-го тура с «Локомотивом» (2:1).
В ходе празднования этой победы яркий танец исполнил защитник Константин Рауш, а главный тренер динамовцев Кирилл Новиков произнес эмоциональную речь.
??Вызываем на баттл @ufafc и Вадима Евсеева ?? pic.twitter.com/Srd2Bm34o9— FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) December 2, 2019
Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 18-й тур. «Зенит» — «Спартак» и другие матчи
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...