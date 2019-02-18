Яка Бийол: "Российская лига не идет ни в какое сравнение со словенской"

Полузащитник ЦСКА Яка Бийол сказал, что уровень чемпионата России намного выше, чем чемпионата Словении. У себя на родине он выступал за "Рудар".

- В одном из интервью словенской прессе вы высоко отозвались об уровне российской премьер-лиги. Какие особенности нашего чемпионата вы бы отметили?

- Российская лига не идет ни в какое сравнение со словенской. Здесь все иначе: мяч между игроками ходит намного быстрее, очень высокие скорости, а футболисты пробегают за матч гораздо большую дистанцию. На принятие решения тут совсем нет времени, все намного динамичнее. На секунду задумаешься, и мяч у тебя уже отберут, - цитирует футболиста Bobsoccer.

20-летний словенец в текущем сезоне провел 17 матчей за ЦСКА и сделал одну голевую передачу.

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