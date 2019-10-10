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«Я вернусь еще сильнее». Малком поблагодарил всех за поддержку

10 октября 2019, 21:26
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Нападающий «Зенита» Малком, который недавно успешно перенес операцию, поблагодарил за поддержку. Он не сыграет до зимней паузы в чемпионате России.

— Хочу поблагодарить вас всех за сообщения поддержки, сейчас я сфокусирован на восстановлении, спасибо за вашу доброту. Я вернусь еще сильнее, — написал Малком в своем Instagram.

По результатам последнего обследования и консультаций с ведущими медицинскими центрами Европы и России медицинский штаб сине-бело-голубых принял решение прооперировать игрока. Процедура прошла успешно, сегодня Малком возвращается из Финляндии в Петербург, где будет восстанавливаться по индивидуальной программе.

22-летний бразилец в текущем сезоне провел два матча за «Зенит». Он перешел в команду из «Барселоны».

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