Светлана Кокорина, мать нападающего Александра Кокорина и его брата Кирилла опубликовала в своем Instagram фотографию с сыновьями после их выхода из тюрьмы. Кокорина встретила сыновей у исправительной колонии общего режима №4 города Алексеевки Белгородской области.

— Я снова стала матерью! — написала Кокорина. — Что будет завтра? Не знаю! Сегодня я счастлива! Спасибо всем кто был с нами все это время!

Александр Кокорин и его брат Кирилл, Павел Мамаев и детский футбольный тренер Александр Протасовицкий были осуждены за хулиганство и нанесение побоев по делу о двух драках утром 8 октября 2018 года в центре Москвы. В них пострадали водитель Виталий Соловчук, директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин. 8 мая суд приговорил братьев Кокориных к 1 году 6 месяцам колонии общего режима, Мамаева и Протасовицкого — к 1 году 5 месяцам. 17 сентября Кокорины и Мамаев вышли из ИК-4 города Алексеевки Белгородской области по УДО.

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