Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин заявил, что выступает против запрета на ввоз в Россию хамона и пармезана для личного пользования. Ранее стало известно, что национальная мясная ассоциация предложила вице-премьеру Алексею Гордееву подобную инициативу.

- Я против всяких запретов, вот и все, - приводит слова Семина "Спорт день за днем". - Депутатам этот вопрос задайте, пусть они ответят.

"Локомотив" занимает 2-е место в турнирной таблице, имея в активе 46 очков.

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