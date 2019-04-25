На заседании Пресненского суда Москвы выступает полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев, который участвовал в двух драках в центре столицы вместе с Александром Кокориным, братом форварда "Зенита" Кириллом и детским футбольным тренером Александром Протасовицким.

Братья Кокорины, Мамаев и Протасовицкий были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

– Были ли негативные моменты в Москве?

– Мы приехали в "Секрет Рум", для меня впервые. Там посидели, приехав в 0:30. Затем в районе семи утра начали собираться в "Кофемании".

– Что-то употребляли?

– Виски и пиво. Потом уже выпивал только пиво.

– Много?

– Это понятие растяжимое.

– Поздняковене давно знаете?

– С лета 2018 года.

– Расскажите, что предшествовало событиям?

– Когда мы вышли, нам надо было заказать машину. Мне сказали, что Александра сел в белый Мерседес. По дороге, когда мы шли к Кириллу, она ругалась и ругалась. Она озвучила фразу, что водитель обозвал нас петухами. Она сказал, что сев в машину, чтобы погреться и на то, что водитель Саши и Кирилла, водитель начал ругаться.

– Как вы восприняли эту фразу?

– Я не понял, почему он так сказал. Мы к нему агрессию не проявляли. Мы подошли и спокойно сказали выйти из машины.

– Вы оценили это как оскорбление?

– Конечно. Мы не давали повода для этого. Мы его не видели и не обращали внимание.

– Персонально к кому вы подумали, что вас оскорбили?

– Ко мне и Александру. (Арман Мкртчян)

3 апреля решением Пресненского районного суда срок ареста обвиняемых был продлен сразу на полгода – до 25 сентября.

Суд над Кокориным и Мамаевым: Live