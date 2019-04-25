Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев во вторник дал показания в Пресненском суде города Москвы в связи с делом об избиениях людей в центре столицы. Вопросы футболисту задавал адвокат Игорь Бушманов.

- Когда вы пришли, этот зал был обособлен?

- Он был в стороне от центрального зала. Я пришел, там никого не было, только наша компания.

- Видели, когда и как пришел Пак?

- Нет. Я увидел его, только когда подошел к нему после всех событий.

- Вы наблюдали, как оскорбляли Пака?

- Нет, не слышал сравнений и оскорблений. Я был в полусонном состоянии. Ничего не видел.

- Вы услышали шум, когда наносили удары Паку?

- Сам момент не видел, только шум. Не слышал оскорблений ни в чью сторону. Мы собирались уходить уже. Я услышал шум, поднял глаза. Спокойно встал, не понял, что произошло, потому что все стояли, и не было никаких действий. Потом официант встал передо мной, сказал: "Дай я разберусь, что произошло". (Арман Мкртчян)

Напомним, Мамаев вместе с нападающим "Зенита" Александром Кокориным, его младшим братом Кириллом и детским тренером Александром Протасовицким были взять под стражу за участие в двух драках в центре Москвы. Суд продлил им арест до 25 сентября.

Суд над Кокориным и Мамаевым: Live