Бывший теннисист Марат Сафин — об истории с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым, которые отбыли тюремный срок и были освобождены по УДО.

— Как смотрите на то, что произошло с Кокориным и Мамаевым за последний год? Сергей Семак считает, что в подобном участвовало 99 процентов мужского населения страны.

— Насчет процентов точно не знаю, но 1990-е и начало 2000-х никто не отменял. Можно было отхватить, где и как угодно. У Кокорина и Мамаева сложилось так. А могли отхватить сами футболисты. Могли и ножичком пырнуть. У пловца Саши Попова в далеком прошлом был инцидент — ему на рынке воткнули нож в спину. Я бы в этом случае поменьше слушал общественное мнение. Истины никто не знает и никогда не узнает. Это иллюзия.

— Они чуть не убили человека. Били его ногами по голове. В чем здесь иллюзия?

— В мире режут людей, насилуют детей. Но это мало кто обсуждает. Если бы не Кокорин и Мамаев, об этой истории никто бы не узнал. Мы не имеем права обсуждать жизнь других и давать советы. Это их личное дело и дело тех людей, с кем у них возникла стычка. (Сергей Егоров, Михаил Потапов)

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