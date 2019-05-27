"Я бы не сбрасывал всю ответственность на Максименко". Илья Геркус подвел итоги 30-го тура РПЛ

Бывший генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус в своем Инстаграме подвел итоги 30-го тура чемпионата России.

Напомним, что железнодорожники победили "Уфу" (1:0) и заняли второе место в турнирной таблице, которое дает прямую путевку в групповой турнир Лиги чемпионов. Также специалист высказался о вратаре Александре Максименко, который допустил результативные ошибки в игре против "Оренбурга" (0:2).

1. На главный вопрос тура отвечал "Локомотив". И ответ этот для болельщиков "Локо" оказался положительным – есть серебряные медали и выход в групповой этап Лиги чемпионов второй год подряд. Для клуба, который 14 лет не выступал в главном футбольном турнире Европы, это огромное достижение. С чем еще раз хочу поздравить всех болельщиков железнодорожников! Игра с "Уфой" выдалась тяжелой – в очередной раз по ходу сезона не забили пенальти. Но хорошо то, что хорошо кончается. В целом "Локомотив" был мощнее уфимцев и победил заслуженно.



2. Второй судьбоносный матч тура был сыгран в Оренбурге, где местный одноименный клуб принимал "Спартак". Красно-белые перед последним туром выступали в роли хозяев ситуации в борьбе с ЦСКА за четвертое место. Но лишенный турнирных перспектив "Оренбург" сумел порадовать своих болельщиков победой над культовым соперником. Оба гола оказались вратарскими, но я бы не сбрасывал всю ответственность на Максименко. Во-первых, по ходу сезона может ошибаться каждый. Во-вторых, даже в отчетном матче Максименко в ряде эпизодов по-настоящему спас команду. Так или иначе, "Спартак" второй год подряд в последнем туре проигрывает немотивированному сопернику. И если в прошлом году ценой поражение стал пролет мимо ЛЧ, то в этом году пятое место в РПЛ добавляет красно-белым два квалификационных раунда Лиги Европы.



3. ЦСКА же, наоборот, второй год подряд пользуется подарком от "Спартака". Но армейцы и сами не сплоховали – буквально разгромили "Крылья Советов" со счетом 6:0. Понятно, что самарцы уже всеми своими мыслями находятся в переходных матчах, но с таким счетом проигрывать в РПЛ все же не стоит. Все мы должны порадоваться за Федора Чалова – молодой российский форвард опередил всех в гонке бомбардиров. Да и в целом по сезону молодая армейская команда принесла много положительных эмоций. Будет интересно понаблюдать за развитием этого очень перспективного коллектива.



4. "Зенит" и "Енисей" выдали веселый матч в Санкт-Петербурге на радость 50 тысяч зрителей. Питерцы несмотря на то, что свою турнирную задачу решили еще несколько туров назад, вновь показали отличный футбол с большим количеством комбинаций. Артем Дзюба, один из лучших футболистов сезона, подтвердил свое лидерство в гонке ассистентов чемпионата, отдав еще одну голевую передачу. Очень интересно будет посмотреть на этот "Зенит" осенью в Лиге чемпионов.



5. Открытие стадиона "Динамо" десять лет спустя после старта реконструкции – это огромный праздник для всех болельщиков бело-голубых. В Петровском Парке в этот день "Динамо" и "Арсенал" устроили настоящее футбольное шоу, забив друг другу по три красивых мяча. В последние годы посещаемость матчей "Динамо" находилась на очень низком уровне. И вчера мы увидели насколько важно команде иметь свой стадион. Этот аншлаг на новом стадионе "Динамо" в очередной раз доказывает важность обновления футбольной инфраструктуры в нашей стране. Поздравляю всех динамовцев с новосельем!

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