Выступление Дюкова на конференции РФС: "Нам не хватает дворового футбола"

Единственный кандидат на выборах президента РФС Александр Дюков в своем выступлении перед делегатами конференции РФС подчеркнул, что развитию детско-юношеского футбола в России нужен новый импульс.

– Детско-юношеский футбол должен получить развитие, – сказал Дюков. – Нам надо продолжить развитие и совершенствование инфраструктуры. Нужно больше полей, больше спортивных комплексов. Климат не позволяет играть больше 8 месяцев в году, это сдерживающий фактор. Поэтому нужно строить не только поля, но и манежи, сегодня их недостаточно. Мы должны задействовать все ресурсы для создания новой инфраструктуры.

– Нам надо не менее 10 тысяч тренеров с лицензией РФС и УЕФА, – отметил председатель совета директоров "Зенита", – Нужен новый взгляд на профессию детского тренера. Это касается и уровня оплаты труда. С другой стороны, нам нужно несколько пересмотреть количественные и качественные показатели для детских тренеров. Результаты команд не должны быть критерием для оценки их работы.

– Очевидно, что нужны изменения в детско-юношеских соревнованиях, – сказал кандидат в президенты РФС. – Матчи, когда одна команда обыгрывает другую с крупным счетом, не идут на пользу ни победителю, ни проигравшему. У нас есть дефицит соревнований с высоким уровнем конкуренции. Наиболее талантливых игроков у нас привлекают к большому количеству игр, это тоже нужно решать.

– Еще одно направление работы – модернизация футбольного образования, – подчеркнул Дюков. – В большинстве школ оно заканчивается в 17 лет, к этому возрасту не каждый может раскрыться. В результате мы теряем многих талантливых ребят. Нужно создать возможность футбольного образования до 21 года. Создание региональных центров развития футбола. К 2030 года таких центров должно быть не менее 60. Они должны оказывать методическую поддержку другим школам, вести селекционную работу. Они должны стать каркасом подготовки резерва, обеспечивать ее эффективность.

– Нам нужно больше тренеров, которые помогут любительским командам совершенствовать свои навыки, – отметил он. – Развитие массового футбола – конкретная задача. Чем больше играют футбол, тем крепче здоровье нации, зависимость здесь прямая. Нам не хватает дворового, уличного футбола. Это базовая ступень для развития футбола. Ведь если молодой игрок не был принят вв футбольную школу сразу, игра во дворе может помочь ему полюбить футбол и позже прийти в футбольную школу. Это расширяет охват поиска новых талантов. Нужно создать возможности для массового футбола, возродить институт педагогов, которые занимаются на придомовых площадках. (Александр Рогулев)

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