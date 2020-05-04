РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Высказывания Шалимова о людях дармоедах может рассмотреть комитет по этике

4 мая 2020, 12:51
Игорь Шалимов. Фото Виталий Тимкив
Игорь Шалимов. Фото Виталий Тимкив
Теги:

Комитет по этике РФС может провести заседание по поводу заявления главного тренера «Ахмата» Игоря Шалимова в социальных сетях. Инициировать разбирательство могут по запросу глав РПЛ или РФС, сообщил «СЭ» глава комитета Семен Андреев.

— Мы обязательно будем рассматривать высказывания Шалимова, если соответствующие лица — руководители федерации и лиги — отправят нам соответствующее заявление по этому вопросу, — сообщил Андреев.

Ранее Шалимов в Instagram позволил себе нелицеприятные высказывания в отношении российских граждан, столкнувшихся с финансовыми трудностями из-за пандемии коронавируса. Позже наставник удалил этот пост, но пользователи оставили гневные комментарии под другими сообщениями. (Евгений Белоусов)

Игорь Шалимов: «Каждый, кто сегодня ноет, живет лучше, чем бомж. Ради чего вам помогать?»

Шалимов прокомментировал свои слова о людях-дармоедах

Болельщики призвали Кадырова обратить внимание на слова Шалимова о «бомжах»

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
6
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020




Прямой эфир
Прямой эфир