«Выпил и полный вперед!» Евсеев назвал напиток, с которого начинает утро

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев опубликовал новую фотографию в Instagram. 44-летний российский специалист признался, что любит пить кофе.

«Кофе. Кофе-кофе-кофе. Мое утро начинается так. Где бы я не был. Отпуск. База. Дом. Гости. Кофе я люблю крепкий и черный. Наверное, это влияние Италии. Итальянцы завтракают именно так: чашка кофе на бегу. Ристрето, эспрессо, двойной эспрессо... А вот во второй половине дня могу и капучино.

Запил эспрессо холодной водой. И сразу чувствуешь: живем! Очень люблю чай. Но кофе это другое. Обязательно надо пить зерновой. Чтобы дышать его запахом. Вчера копал, сажал, пахал. Удивительное удовольствие самому что-то делать у себя в доме. Тонну земли перекидал. Устал страшно. А сейчас кофе выпил и полный вперед!» — подписал фото Евсеев.

Вадим Евсеев тренирует «Уфу» с марта 2019-го.