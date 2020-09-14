Нападающий ЦСКА Чидера Эджуке после матча 7-го тура Тинькофф чемпионата России против «Спартака» (3:1) поделился впечатлениями от своего первого дерби.

— Честно говоря, это была действительно хорошая победа для команды, — цитирует Эджуке сайт ЦСКА. — Я думаю, все усердно играли и потратили много сил. Выиграть дерби — самое важное. И, конечно, я рад, что забил гол, надеюсь, это первый будет гол из многих.

- Несмотря на ограничения и тот факт, что стадион не был заполнен, как вам атмосфера?

— Честно говоря, фанаты были восхитительны, они поддерживали, пели свои кричалки, даже когда мы пропустили гол в начале первого тайма. Я действительно насладился тем, что видел. Атмосфера была сумасшедшей. Я буду ждать такого же на предстоящих матчах.

— Вы играли на позиции форварда. Что тренер сказал вам, когда вы выходили на поле?

— Он просто сказал мне идти и наслаждаться игрой, в то же время и защищаться, это было важно. Когда ты играешь форварда, нужно действовать свободно, получать удовольствие, изо всех сил стараться создавать моменты для команды. Нужно поддерживать друг друга на поле.

— Вы сказали после Грозного, что перерыв на матчи национальных сборных должен помочь вам адаптироваться в Москве, в команде.

— Да, это была хорошая неделя во время перерыва, было много работы, много тренировок с командной. Да много чего произошло. Все идет хорошо, я постепенно обустраиваюсь, так что пауза пошла на пользу.

— Вам не потребовалось много времени, чтобы отличиться за ЦСКА, сколько вы планируете забить голов в этом сезоне?

— Честно, это здорово — забивать. Это моя цель здесь, я просто хочу делать все, что в моих силах, отдавать все возможное фанатам, команде, клубу. Надеюсь, что с течением сезона буду забивать и дальше.