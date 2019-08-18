Выход из метро «Динамо» и «Петровский парк» могут ограничить

Вход и выход из станций метро «Динамо» и «Петровский парк» в Москве могут ситуативно ограничивать из-за матча 6-го тура чемпионата России «Динамо» — «Локомотив», информирует пресс-служба столичного метрополитена. Пассажирам также рекомендовано заранее покупать билеты на обратную поездку в метро. Кроме того, есть возможность оплатить проезд банковской картой прямо на турникетах, отмеченных специальными стикерами.

— По требованию полиции на станциях #мосметро, прилегающих к «ВТБ Арене», возможны ситуативные ограничения входа/выхода. Просим вас быть внимательными и соблюдать требования сотрудников метро и полиции, а также общественный порядок, — говорится в сообщении.