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Вячеслав Караваев: «Рубин» — тот клуб, где Слуцкий может исполнить свои мысли и задумки»

3 февраля 2020, 18:43
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Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев поделился мнением о возвращении Леонида Слуцкого в Россию. Специалист зимой после ухода из «Витесса» возглавил «Рубин».

— Леониду Викторовичу нравится работать с молодыми футболистами, — цитирует Караваева официальный сайт «Зенита». — «Рубин» — тот клуб, где можно исполнить свои мысли и задумки.

— Ролик на ютьюб-канале «Рубина», где он ведет тренировку с микрофоном, — довольно необычная ситуация для российского футбола.

— Почему? Может быть, это необычно для тех, кто его не знает лично. Думаю, там еще половину вырезали. Вообще, такое видео — это круто, «Рубин» показывает тренировочный процесс изнутри, поведение Леонида Викторовича. Он открытый и в жизни, любит пошутить, и это здорово.

— Игроки не обижаются на его подколы? Ответить ведь нельзя — все-таки главный тренер.

— Нет, кто знает Леонида Викторовича, тот понимает его чувство юмора. Плюс — должна быть самоирония, надо уметь над собой смеяться. Уверен, в «Рубине» привыкнут и поймут, что это нормально.

Дополнительная информация

https://fc-zenit.ru/news/2020-02-03-vyacheslav-karavaev-blagodarya-pomoshchi-partnerov-bystro-adaptirovalsya-v-zenite-.htm

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