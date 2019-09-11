Вячеслав Караваев: «Не обсуждали с Семаком, кто будет основным правым защитником в «Зените»

Новичок «Зенита» Вячеслав Караваев на своей презентации рассказал о первых днях в команде.

— У вас сильный конкурент Смольников. Как вы считаете, вы лучше его?

— Не стоит говорить об этом. Надо показать свои сильные качества, свой футбол, помогать команде.

— Но Станислав Черчесов сейчас вызвал вас, а не его. Обсуждали ли вы с Сергеем Семаком, кто из вас будет основным правым защитником?

— На данный момент ничего не обсуждали. В сборной тренерам виднее, тренер решают. А я делаю свое дело. (Гоша Чернов)