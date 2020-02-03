Вячеслав Караваев: «Если Смолов уверен в себе и хочет поиграть в Испании, то почему нет?»

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев поделился мнением о переходе форварда Николая Комличенко в «Динамо» и аренде нападающего Федора Смолова в «Сельту».

— Комличенко все доказал в Чехии, — приводит слова Караваева официальный сайт клуба. — Ему нужно было делать шаг вперед, расти и, надеюсь, у него все получится. Мы общаемся. После новости о переходе написал ему поздравительную смску.

— Немного странный вопрос, но он у вас что-то спрашивал о российском чемпионате? Ну, мало ли.

— Хаха, да нет, он в курсе. Я тоже, выступая за границей, следил за чемпионатом России, смотрел центральные матчи, когда была возможность. Но вообще, играя в «Витессе», чаще видел голландский чемпионат и Бундеслигу, которые постоянно показывали по телевизору.

— Перейдем к Смолову. Многие удивились — ему 29 лет, а не 19, как было вам, а он берет и уезжает в Европу.

— Он мне как-то говорил, что хочет попробовать свои силы в Европе. Теперь появилась такая возможность. Не буду обсуждать его решение, но если он уверен в себе и хочет поиграть в Испании, то почему нет? Надеюсь, у него все получится.