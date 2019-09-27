Вячеслав Чанов: «В ЦСКА у Злобина не получилось только из-за здоровья»

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов прокомментировал «СЭ» дебют 22-летнего голкипера Ивана Злобина за основной состав «Бенфики» (в матче 1-го тура Кубка лиги против «Витории Гимарайнш» (0:0). Злобин играл в ЦСКА с 2013 по 2015 годы, когда Чанов еще работал в клубе.

— Злобин, мне, кстати, звонил после игры, мы поддерживаем общение, — начал Чанов. — Мы так, с юмором пообщались. Ваня говорит: «Удача была на моей стороне».

— Потенциал Злобина увидели сразу после того, как тот оказался в ЦСКА?

— Мы с Александром Гришиным, который тогда тренировал молодежку ЦСКА, видели Злобина в основной команде. Я считал, что Иван — тот вратарь, который сможет быть за Акинфеевым. В игре Ивана были очень заметны умение читать игру, самоотверженность. По его игре за молодежку мы понимали, что нашли парня, которого хотим двигать дальше.

— В ЦСКА у Ивана не получилось из-за здоровья?

— Только из-за этого. Увидели шумы в сердце. Я старался бороться, объяснить, что это проходит, что это возрастное. Тем не менее, ни один врач не решился брать на себя ответственность. Сейчас, кстати, у Ивана все нормально, шумов нет, я интересовался.

— Как оцениваете потенциал Злобина сейчас? Может появиться новый Акинфеев?

— Давайте опустим сравнения с Игорем. Исходя из того, что я знаю о Ване, могу сказать: он из тех людей, которые не останавливаются. Я и раньше был уверен, что он вырастет в хорошего вратаря, сейчас уверенность еще выше. Надеюсь, у него все получится. (Иван Торопцев)