Вячеслав Чанов: «Альтернативы Акинфееву нет. Но захочет ли он вернуться в сборную?»

Вячеслав Чанов, тренер, воспитавший Игоря Акинфеева, понимает, почему голкипер решил завершить карьеру в сборной России.

— Удивляет, что Акинфеев, который всего уже добился в России, сохраняет мотивацию и продолжает держать высокий уровень?

— Нет, я же хорошо знаю Игоря. Много лет с ним работал, и сейчас постоянно на связи. Иной раз приходится слышать: «Вы забили не ЦСКА, вы забили Акинфееву». Сам я до 38 лет играл в нашей высшей лиге, а только в 44 закончил в Германии. Игорь не опустился ниже уровня, а он у него очень высокий! И Акинфеев себя блюдет, тщательнейшим образом следит за собой, бережет свое имя. Это очень важно для вратаря.

— Нужно ли уговорить Акинфеева вернуться в сборную?

— Мы бы все очень хотели, чтобы Игорь вернулся в национальную команду. Ну чего греха таить? Альтернативы ему нет, он по-прежнему номер один. Однако Акинфеев сам принял такое решение. И изменить эту ситуацию может только он. Последнее слово за ним. Я его прекрасно понимаю. Мы с ним общались после ухода из сборной. Есть рекомендации врачей. Помню, увидел его тогда улыбчивым, общительным, легким таким. Со стороны же сложно себя представить, какой стресс испытывает вратарь национальной команды. Игры за клуб, а потом порой — сразу сборная... Нет времени отдохнуть, восстановиться. Серьезные нагрузки, а у него еще и колени... Ну сами понимаете. Игорь хочет подольше побыть в футболе. (Виталий Айрапетов)

Нужно ли просить Акинфеева вернуться в сборную России? Отвечают Чанов и Нигматуллин