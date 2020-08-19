«Вы говорили, что у «Спартака» шесть очков. Где эти шесть очков?» Невероятная пресс-конференция Евсеева после матча

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев после матча 3-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» (1:1) потроллил журналистов и экспертов, которые предрекали красно-белым шесть очков в двух матчах с уфимцами.

Новый генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов с 2012 года руководил именно «Уфой».

— Вопросы кто задает? Журналисты? Вот я для журналистов и экспертов скажу одну фразу — вы все говорили, что у «Спартака» уже есть шесть очков. Теперь я хочу посмотреть, где эти шесть очков. Уже шесть не получится. Желаю всем дальше продолжать освещать всю информацию. Достаточно? — спросил Евсеев.

— За что получили желтую карточку?

— За эмоции. (Дмитрий Зеленов)